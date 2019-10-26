Украина Украина переходит на зимнее время

2019-10-26 10:00 258

В ближайшую ночь стрелки часов будут переведены на один час назад. Таким образом, в четыре часа утра снова "наступит" три часа ночи.

В воскресенье, 27 октября 2019 года, в четыре часа по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.

"В последнее воскресенье октября, ночью с 26 на 27 октября, в Украине отменяется летнее время. 27 октября в 4 (три) часа по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении Минэкономики.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением О порядке исчисления времени на территории Украины от 13 мая 1996 года.

Кабминет министров Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на один час назад.