Украина В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет

2019-10-26 10:30 240

 

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет, сообщает Армия Inform.

Соответствующая инициатива, которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ, была озвучена в Офисе президента во время рабочего совещания.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды Вооруженных Сил существуют определенные разногласия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским Указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым «исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста». А согласно последних президентских указов, призывали граждан с 20 лет.

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную.", - рассказал офицер.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

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