Украина Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек

2019-10-26 11:00 405

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о совещании с министром финансов. Соответствующую публикацию он сделал в свое Telegram-канале.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - написал президент.

Глава государства добавил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.