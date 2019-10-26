Украина Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек

2019-10-26 11:00 405

 

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о совещании с министром финансов. Соответствующую публикацию он сделал в свое Telegram-канале.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - написал президент.

Глава государства добавил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Американский дипломат неожиданно признал, что Трамп давил на Зеленского

2019-10-24 08:12 474

Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу

2019-10-23 20:30 17268

У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому

2019-10-23 15:46 405

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с тем самым Штайнмайером

2019-10-23 14:45 630

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар на распутье: что будет с наличным курсом в выходные

2019-10-26 14:00 84

Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз

2019-10-26 13:30 126

Вузы опубликовали правила приема абитуриентов на 2020 год

2019-10-26 12:30 174

Синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

2019-10-26 11:30 198
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар на распутье: что будет с наличным курсом в выходные 2019-10-26 14:00 84
Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз 2019-10-26 13:30 126
Вузы опубликовали правила приема абитуриентов на 2020 год 2019-10-26 12:30 174
Синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября 2019-10-26 11:30 198

Лента

14:30 Самого дорогого футболиста сборной Украины прооперировали в Барселоне
14:00 Доллар на распутье: что будет с наличным курсом в выходные
13:30 Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз
13:00 США отменили торговые ограничения для ряда украинских товаров
12:30 Вузы опубликовали правила приема абитуриентов на 2020 год
12:00 Кучма: Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет
11:30 Синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября
11:00 Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек
10:30 В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет
10:00 Украина переходит на зимнее время