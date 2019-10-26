Украина Вузы опубликовали правила приема абитуриентов на 2020 год

2019-10-26 12:30 174

Условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год утвердило Министерство образования и науки.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В условиях отмечается, что поступающие на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) допускаются к отбору на бюджетный (региональный) заказ на основе полного общего среднего образования и могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125.

Таким образом, минимальный конкурсный балл по второму и третьему конкурсному предмету для медицинских специальностей должен составлять не менее 150 баллов; для специальности фармация, промышленная фармация – 130 баллов; и 140 баллов для юридических специальностей, международных отношений и публичного права и администрирования.

Данными условиями также предусматривается возможность обучения одновременно по нескольким образовательным программам, а также в нескольких учебных заведениях.

Отмечается, что обучение по двум или же более специальностям за счет государственного или местного бюджетов не допускается.

Стоить отметить, что в 2020 году будут приниматься сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, кроме оценок по иностранным языкам.

Ранее «Хвиля» сообщала, Трудоустройство выпускников вузов будут контролировать

Работу над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов начали Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом.

«Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников с привязкой к оконченному учебному заведению и анализировать перспективы университета или профтеха», – пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Она также добавила, чтох ведомство оценит качество учебы в вузах и усовершенствует свою политику касательно них на основе новых данных.

Напомним, Гриневич: Студенты забывают иностранный язык во время учебы

О том, что ряд студентов до поступления в вуз имели лучше результаты внешнего оценивания по английскому языку, чем при поступлении в магистратуру заявляет Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам вступительной кампании, передают Українські Новини.

«Что касается иностранного язык, то мы увидели тревожную тенденцию. Если сравнить результаты ВНО при поступлении (на бакалаврат) части абитуриентов, то они ухудшились при поступлении на магистратуру», — сказала она.