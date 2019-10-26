Украина Доллар на распутье: что будет с наличным курсом в выходные

2019-10-26 14:00 84

Безналичный доллар подорожал за период с 21 по 25 октября на 9 копеек — с 25,01/25,04 до 25,10/25,13 гривен. Наличный рынок был вынужден корректировать свои ценники с оглядкой на межбанк.

К вечеру пятницы большинство обменников продавали доллар выше 25 гривен, хотя еще буквально пару дней назад курс его продажи находился в пределах 24,85-24,90.

Эти колебания наличной американской валюты пока не напугали население. Особого ажиотажа рядом с обменниками нет, но граждане уже снова стали внимательнее следить за котировками.

Основными причинами турбулентности курса на межбанке были:

1) рост спроса на валюту со стороны импортеров (в первую очередь — нефте- газотрейдеров, как за счет фактора приближения отопительного сезона, так и за счет постепенного роста цен на нефть на мировых рынках);

2) получение экспортерами крупных сумм возмещений НДС, что сократило их потребность в продаже валюты на торгах;

3) слабая активность нерезидентов на вторичном рынке по скупке более ранних выпусков ОВГЗ, что привело к очень неравномерному притоку валюты на межбанк со стороны иностранцев и провоцировало перекосы спроса и предложения на валютных сессиях этих дней.

Наличный рынок, хотя и проявил ранее стойкость в части реакции на происходящее на торгах, но все же будет вынужден постоянно реагировать на курсовые колебания на межбанке.

Фактор неопределенности по дальнейшему развитию событий с безналичным долларом заставит владельцев обменок подстраховываться на эти выходные. Они будут это делать как за счет расширения спреда между покупкой и продажей валюты, так и за счет выставления курса продажи доллара в обменниках на уровне закрытия межбанка или даже выше. Зарабатывать большинство обменок будет в формате «с оборота».

Курсы валют в субботу и воскресенье

Котировки наличного доллара будут в пределах: прием 24,80 — 24,95 гривен, продажа 25,05- 25,20. Спред по доллару составит от 15 до 25 копеек.

Котировки евро. В конце октября проходит фактическая передача полномочий от старого главы ЕЦБ Марио Драги к новому руководители этого ведомства Кристине Лагард (бывшая глава МВФ).

В такой период любые высказывания старой или новой власти в ЕЦБ и их близкого окружения очень внимательно воспринимаются международным финансовым рынком. Что в конечном итоге и отражается на самом этом рынке, в том числе и по паре евро/доллар.

Пока владельцы украинских обменок при выставлении своих ценников по евровалюте на выходные будут ориентироваться на кросс-курс этой пары на вечер 25 октября в пределах 1,1095 доллара за евро.

Но если в ночь с пятницы на субботу на азиатской сессии будут существенные подвижки по движению этой пары — завтра с утра обменники подкорректируют свои ценники по фактическому соотношению этих валют на момент закрытия Азии.

«Минфин» прогнозирует на 26-27 октября курс наличного евро в пределах: прием 27,515 — 27,682 гривны и продажа 27,792 — 27,959. Спред по евро будет от 17 до 30 копеек.

Некоторые обменники дополнительно к этим уровням заложат еще до плюс-минус 3-6 копеек на евро в зависимости от соотношения фактического спроса и предложения по евровалюте у них в регионе.

Котировки российского рубля. Курс рубля на выходные по нашим расчетам составит: прием за 1 рубль на уровне 0,370 — 0,385 гривен и продажа 0,390 — 0,395.

Дополнительно к этим котировкам некоторые обменники еще скорректируют свои курсы в пределах до плюс-минус 0,002-0,003 гривен на рубле в зависимости от ситуации со спросом и предложением по этой валюте в их местности. Котировки рубля могут также достаточно существенно отличаться и в украинских областях, граничащих с РФ и Белоруссией, где объемы операций с российской валютой больше.