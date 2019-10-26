Украина В ноябре заработает безвиз между Украиной и еще одной страной

2019-10-26 15:00 249

При этом долгосрочные визы для пребывания в Доминике свыше 90 дней станут бесплатными

Соглашение об отмене визовых требований для взаимных поездок граждан Украины и Содружества Доминики вступит в силу 13 ноября. Об этом сообщает в Facebook Министерство иностранных дел.

Отмечается, что соглашением предусмотрены взаимные безвизовые путешествия с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кроме того, в соответствии с соглашением долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней будут бесплатными.

19 августа Кабмин утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований, подписанное 15 мая 2019 года в Лондоне.