Украина С 2020 в Украине запустят программу бесплатных путешествий для школьников

2019-10-27 10:30 201

 

Уже со следующего года в Украине заработает «программа мобильности школьников», которая предусматривает путешествия учеников по стране за счет государственного бюджета.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем интервью «Радио Свобода».

Как стало известно, в 2020 году в программе будет задействована каждая пятая школа страны.

«Это программа, мы ее так назвали, «мобильности» школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», - заявил Бородянский.

Согласно его мнению, данная программа «мобильности школьников», которая была поддержана президентом и правительством, будет также утверждена и в государственном бюджете Украины.

«Они не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задания. Это больше чем просто путешествия», -добавил министр.

Ранее мы писали о том, что в столичных школах усилят меры безопасности. Власть Киева привлекла к охране школ «Муниципальную охрану». Представитель КГГА заявил, что в учебных заведениях, где уже работает эта система безопасности нет провокационных ситуаций или чрезвычайных происшествий.

Мы также сообщали о том, как в русскоязычных школах будут переходить на украинский язык преподавания. Верховная Рада должна во втором чтении голосовать за законопроект «О полном общем среднем образовании», который позволяет преподавания на любом другом языке в частных школах.

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