Украина Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года

2019-10-27 12:30 117

Опубликована информация о среднем размере заработной платы в Украине через 3 года.

Соответствующие прогнозы утвердил Кабмин в «Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года».

По предварительным просчетам уровень средней зарплаты должен подняться до 17 000 грн, но лишь при том условии, если будут оптимально внедрены реформы и пойдет стремительное развитие украинской экономики. В документе представлен сценарий экономического развития страны в двух вариантах.

Обычный вариант роста ВВП страны: в 2020 году до 3,7%, в 2021 году до 3,8% и в 2022 году до 4,1%. А вот оптимистические прогнозы показывают более высокий рост: так в 2020 году ВВП повысится к 4,8%, в 2021 году к 5,5% и в 2022 году к 6,5%.

А вот показатели средней заработной платы в стране будут повышаться, как результат экономического роста Украины, также были представлены два варианта развития.

Обычный вариант: рост зарплаты в 2020 году до 12 497 грн, в 2021 году до 14 187 грн и в 2022 году зарплата составит 16 014 грн. Оптимистический вариант более радужный: рост зарплаты в 2020 году до 12 552 грн, в 2021 году до 14 692 грн и в 2022 году до уровня 16 966 грн.

Ко всему предположено, что со временем снизится показатель безработицы среди украинцев в возрастной категории 15-70 лет.