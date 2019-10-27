Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года

Опубликована информация о среднем размере заработной платы в Украине через 3 года.
Соответствующие прогнозы утвердил Кабмин в «Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года».
По предварительным просчетам уровень средней зарплаты должен подняться до 17 000 грн, но лишь при том условии, если будут оптимально внедрены реформы и пойдет стремительное развитие украинской экономики. В документе представлен сценарий экономического развития страны в двух вариантах.
Обычный вариант роста ВВП страны: в 2020 году до 3,7%, в 2021 году до 3,8% и в 2022 году до 4,1%. А вот оптимистические прогнозы показывают более высокий рост: так в 2020 году ВВП повысится к 4,8%, в 2021 году к 5,5% и в 2022 году к 6,5%.
А вот показатели средней заработной платы в стране будут повышаться, как результат экономического роста Украины, также были представлены два варианта развития.
Ко всему предположено, что со временем снизится показатель безработицы среди украинцев в возрастной категории 15-70 лет.