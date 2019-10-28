Украина Вспышка гепатита в Чернигове: в больницу доставлены уже 15 школьников

2019-10-28 09:40 159

В Чернигове в больнице находятся 15 учеников с подозрением на гепатит "А". Как сообщает пресс-служба ГосЧС, на данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

"По состоянию на 7 часов 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находятся на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в больницу Чернигова с гепатитом "А" попали 13 человек.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").