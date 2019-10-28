Украина Заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны

2019-10-28 19:00 159

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявило, что в этом году они ожидают 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов из-за границы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Николайчук.



Николайчук отметил, что в прошлом году это было около 11 млрд долларов.



"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", - сказал чиновник.

Это - 302 миллиарда гривен - примерно четверть украинского бюджета 2020 года, доходная часть которого составляет 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен.



Переводы от мигрантов существенно влияют на обменный курс.



"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - сообщил он.



Объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-август 2019 года выросли на 11,7% до 120,9 млрд грн.



По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов).