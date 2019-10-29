Мир Белоруссия срочно ищет альтернативу дорогой и некачественной российской нефти

2019-10-30 09:14 63

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, рассматривая варианты ее поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии.

"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - заявила зампредседателя концерна Белнефтехим Светлана Гурина

По ее словам, белорусской стороне понятны транспортные коридоры, "однако решение будет приниматься только в том случае, если альтернативные поставки будут экономически эффективны".

Она также подчеркнула, что "замена российской нефти на какую-либо другую не повлечет за собой изменения качества топлива".

Белоруссия ищет альтернативу российским поставкам нефти в связи с ростом ее стоимости на фоне проводимого РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.