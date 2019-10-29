Украина Дифтерия: в Украине зафиксировано 20 случаев заболевания

2019-10-29 21:00 138

С начала текущего года в Украине зарегистрировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из которых – были зафиксированы в течение октября. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что пять случаев заболевания были подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

«Состоянием на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тыс. детей в возрасте до года и 1,5 миллиона взрослых»,- сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксировали случай заболевания дифтерией. Больным оказался 9-летний ученик одного из столичных лицеев. Как оказалось, он контактировал с 45 людьми, в числе которых 36 детей. Ребенка госпитализировали, а всех, с кем он имел контакт, медики планируют осмотреть.

Мы также сообщали о том, что в Минздраве сообщили, что на всех больных дифтерией не хватает сыворотки. По словам советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, на одного взрослого больного необходимо около 50 доз сыворотки, а по состоянию на 24 октября в Укране было только около 140 флаконов.