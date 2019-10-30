Украина фото В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов

2019-10-30 11:42 45

Главный специалист Нацбанка, которого задержали на взятке, не осуществлял выдачу лицензий.

Как заявляет пресс-служба НБУ, задержанный сотрудник не являлся работником структурного подразделения, который занимается выдачей лицензий на осуществление валютных операций. Мужчина работал в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ и занимал руководящую должность.

При этом в НБУ добавили, что выдачей таких лицензий занимается коллегиальный орган, который принимает решения на основании заключений ряда департаментов.

По данным следователей, 50 тыс. долларов главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

"Во время передачи части средств в размере 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовят подозрение по статье о покушении на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах (ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины).