Украина фото В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов

2019-10-30 11:42 45

Главный специалист Нацбанка, которого задержали на взятке, не осуществлял выдачу лицензий.

Как заявляет пресс-служба НБУ,  задержанный сотрудник не являлся работником структурного подразделения, который занимается выдачей лицензий на осуществление валютных операций. Мужчина работал в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ и занимал руководящую должность.

При этом в НБУ добавили, что выдачей таких лицензий занимается коллегиальный орган, который принимает решения на основании заключений ряда департаментов.

По данным следователей, 50 тыс. долларов главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

"Во время передачи части средств в размере 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовят подозрение по статье о покушении на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах (ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

По заявлению Кличко НАБУ завело уголовное дело на главу Офиса Зеленского

2019-08-05 12:43 1065

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что ради Олимпиад дал взятку Сергею Бубке

2019-07-05 13:16 1659

фото СБУ повязала одного из ТОП-менеджеров Киевоблэнерго за вымогательство

2019-04-17 11:13 1962

фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии

2019-03-05 18:29 1827

Еще новости в разделе "Украина"

фото В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов

2019-10-30 11:42 45

Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве

2019-10-30 11:16 81

ГБР завело уголовное дело по факту возможной причастности полиции к угону красной Мазды

2019-10-30 08:39 0

Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП

2019-10-29 21:30 345
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов 2019-10-30 11:42 45
Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве 2019-10-30 11:16 81
ГБР завело уголовное дело по факту возможной причастности полиции к угону красной Мазды 2019-10-30 08:39 0
Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП 2019-10-29 21:30 345

Лента

фото 11:42 В НБУ отреагировали на арест своего сотрудника за вымогательство 50 тыс долларов
11:16 Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве
10:41 МИД Германии назвал разведение сил на Донбассе первым шагом к миру
10:15 Нафтогаз уже готовит новый иск к Газпрому - газовые переговоры зашли в тупик
09:40 Перестать жить в кредит не получится: Украина сможет покрывать внешние долги только до весны
09:14 Белоруссия срочно ищет альтернативу дорогой и некачественной российской нефти
08:39 ГБР завело уголовное дело по факту возможной причастности полиции к угону красной Мазды
08:12 "Есть политика и есть реальность", - Аваков вступился за добровольцев в Золотом
22:00 В МИД сделали интересное заявление о встрече «Нормадской четверки»
21:30 Гончарук объяснил суть изменений в законодательстве для ФЛП