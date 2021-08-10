Политика Под предлогом проверки знания украинского языка чиновники занимаются вымогательством

2021-08-10 13:05

В Украине под предлогом проверки знания государственного языка занимаются вымогательством, заявил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА и глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

"Про очередную кормушку под благим предлогом знания государственного языка. Очень часто я вижу отпетых негодяев, которые, надев вышиванку, с жаром рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Монетизировать патриотизм сначала придумали псевдоактивисты, потом – всякого рода чиновники и политики, но я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря – дошло", – написал он.

По словам политика, речь идет о Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая должна проверять уровень владения украинским языком у всех, кто решил пойти на государственную службу.

"Вначале кандидат должен пройти письменное тестирование, потом – написать сочинение, а затем – пройти интервью! Каждый соискатель! В комиссии 27 человек. На данный момент очередь желающих получить нужный "сертификат" доходит до 100 тыс. человек. Давайте посчитаем, сколько десятилетий понадобится членам комиссии, чтобы проинтервьюировать каждого соискателя", – объяснил Саакашвили.

Он подчеркнул, что "уже сейчас прием новых служащих полностью заблокирован".

"Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2000 в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников. Это при всем том, что зарплата у большинства чиновников на неруководящих должностях и так крайне невысокая и найти требуемых служащих на "не хлебную" должность крайне тяжело. Видимо, необходимость давать взятку при зачислении на госслужбу должна сразу давать четкое представление о том, куда и зачем они идут работать. Хороший патриотизм", – заявил Саакашвили.

Он считает, что в Украине, "чтобы исправить сложившийся коллапс, необходимо, во-первых, признать все дипломы о владении государственным языком эквивалентными требуемому сертификату, во-вторых, для тех, у кого такого диплома нет, – предусмотреть прозрачную и рабочую систему, которая исключит коррупционный фактор, а не будет его создавать".