Украина Из-за нарушения договоренностей Израиль закрыл посольство в Киеве

2019-10-30 11:16 99

Израиль принял волевое решение о закрытии дипмиссии в Киеве. Такое решение было продиктовано убытками, о которых сообщает израильский Минфин.

В связи с решением Министерства финансов Израиля о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - сообщается на странице миссии Израиля в Украине в Facebook .

Дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.

"Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам иного выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Причина конфликта - решение Министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.