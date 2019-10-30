Украина Синоптик предупредила украинцев об аномальной зиме

2019-10-30 17:30 72

 

Заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что зима 2019-2020 в Украине будет теплее, чем ранее. Количество дней с плюсовой температурой увеличится.

Об этом сообщают «Диалоги».

«Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас были уже на протяжении последних пяти лет, они и сохранятся», — сказала Балабух.

Также метеоролог сообщила, что зимой могут быть резкие изменения температурного режима. Украинцам стоит быть готовыми к морозам до -10, а в некоторые дни и до -20 градусов.

Вера Балабух сообщила, что похолодания будут кратковременными, а большая часть зимы будет радовать теплыми днями.

Метеоролог рассказала, что в связи с глобальными изменениями климата на планете количество дней с плюсовой температурой воздуха зимой увеличилось, а вот холодных дней больше не станет. Как и прежде дней, в которых температура воздуха будет в пределах минус 10-20 градусов, будет всего 2-3 за весь сезон.

9 месяцев 2019 года показали, что год будет теплее предыдущих, а причиной такого изменения стало значительное прогревание северных частей Атлантического и Тихого океана, а также Средиземного моря.

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