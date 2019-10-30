Украина Зеленский объяснил ситуацию с пенсиями для жителей ОРДЛО

2019-10-30 18:30 150

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при решении вопросов торговой блокады и выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса необходимо учитывать интересы граждан Украины. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«Мы должны слышать один одного. А в таких острых вопросах, как выплата пенсий или торговая блокада, принимать решения с холодной головой, без политических лозунгов и ставить на первое место интересы Украины, интересы граждан», — сказал Зеленский во время Форума единства в Мариуполе.

По словам президента, это будет способствовать появлению в украинском обществе консенсуса.

Ранее мы сообщали о том, что правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж.

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