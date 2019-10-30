Украина В новых водительских правах в Украине будут указывать группу крови и резус владельца

2019-10-30 21:30 108

Украинские водители после обмена, замены, восстановления прав и после успешной сдачи экзаменов будут получать удостоверения с указанием в них группы крови и резус-фактора. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Администратор сервисного центра МВД будет вносить эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о", - сказано в сообщении.

Эта справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения этих административных услуг.

Напомним, с 19 октября вступили в силу изменения в процедуре выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.