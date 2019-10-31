Украина Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта

2019-10-31 15:12 138

Мэр Львова Андрей Садовый выступил против идеи правительства передать львовский аэропорт в концессию.

По его словам, аэропорт сейчас показывает самый большой прирост пассажиропотока в Украине - больше 40% в 2019 году. Предприятие является прибыльным, потому нет смысла передавать его в концессию.

"Это военно-гражданский аэропорт, которым пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины и одним из крупнейших в Европе. Концессия объектов критической инфраструктуры в условиях войны граничит с государственной изменой. Учитывая ситуацию в Украине и агрессии со стороны Российской Федерации, сегодня никто не может гарантировать кто станет конечным владельцем аэропорта.", - отметил он.

Также мэр заявил, что если государству сложно управлять львовским аэропортом, то город готов взять его в коммунальную собственность.

Напомним, в кулуарах инвестиционного форума "RE:THINK. Invest in Ukraine" глава мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство планирует передать в концессию Львовский международный аэропорт имени Даниила Галицкого.

Он сказал, что среди двух государственных украинских аэропортов — "Борисполя" и "Львова", разумнее говорить сначала о концессии второго.

Криклий объяснил это тем, что у "Борисполя" уже есть своя стратегия развития, которую он на данный момент реализует самостоятельно.

"Концессия осуществляется очень просто. Если проект убыточный или проблемный, есть возможность передать его на выгодных условиях концессионеру (владельцу концессии) под определенные обязательства", — объяснил министр.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей

2019-10-04 13:10 1224

С треском проигравший выборы Садовый покинул пост главы "Самопомощи"

2019-07-22 13:16 1023

Во Львове ввели сбор для туристов - платить придется до 1200 грн за каждые сутки

2019-03-12 12:43 2208

Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов

2019-03-01 14:18 2088

Еще новости в разделе "Украина"

Почему кассиры отказываются принимать новую банкноту в 1000 гривен

2019-10-31 17:00 30

Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта

2019-10-31 15:12 138

Как пройдет отопительный сезон в Украине в случае полной остановки транзита газа

2019-10-31 11:15 294

Кого в Украине будут бесплатно вакцинировать от дифтерии

2019-10-31 10:41 552
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Почему кассиры отказываются принимать новую банкноту в 1000 гривен 2019-10-31 17:00 30
Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта 2019-10-31 15:12 138
Как пройдет отопительный сезон в Украине в случае полной остановки транзита газа 2019-10-31 11:15 294
Кого в Украине будут бесплатно вакцинировать от дифтерии 2019-10-31 10:41 552

Лента

17:00 Почему кассиры отказываются принимать новую банкноту в 1000 гривен
16:30 Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине
15:46 В Раду подали новый законопроект по евробляхам - какими могут стать ставки акцизного налога
15:12 Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта
14:43 Болезненно, но нужно: Кабмин увольняет почти 18,5 тысяч госчиновников
14:15 HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов
13:44 В ОБСЕ рассказали о большом обмене пленными между Украиной и РФ ближайшее время
13:11 Нафтогаз уже готовит новый иск к Газпрому - газовые переговоры зашли в тупик
12:43 Найден принципиально новый и безопасный способ ранней диагностики рака
12:16 Рада одобрила задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича