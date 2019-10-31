Украина Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта

2019-10-31 15:12 138

Мэр Львова Андрей Садовый выступил против идеи правительства передать львовский аэропорт в концессию.

По его словам, аэропорт сейчас показывает самый большой прирост пассажиропотока в Украине - больше 40% в 2019 году. Предприятие является прибыльным, потому нет смысла передавать его в концессию.

"Это военно-гражданский аэропорт, которым пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины и одним из крупнейших в Европе. Концессия объектов критической инфраструктуры в условиях войны граничит с государственной изменой. Учитывая ситуацию в Украине и агрессии со стороны Российской Федерации, сегодня никто не может гарантировать кто станет конечным владельцем аэропорта.", - отметил он.

Также мэр заявил, что если государству сложно управлять львовским аэропортом, то город готов взять его в коммунальную собственность.

Напомним, в кулуарах инвестиционного форума "RE:THINK. Invest in Ukraine" глава мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство планирует передать в концессию Львовский международный аэропорт имени Даниила Галицкого.

Он сказал, что среди двух государственных украинских аэропортов — "Борисполя" и "Львова", разумнее говорить сначала о концессии второго.

Криклий объяснил это тем, что у "Борисполя" уже есть своя стратегия развития, которую он на данный момент реализует самостоятельно.

"Концессия осуществляется очень просто. Если проект убыточный или проблемный, есть возможность передать его на выгодных условиях концессионеру (владельцу концессии) под определенные обязательства", — объяснил министр.