ВОЙНА В Украине Враг подло ударил по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области

2022-10-10 12:28

Во Львовской области 10 октября нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Жителей области призвали находиться в укрытиях, ведь есть угроза новых ракетных ударов.

"Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - отметил Козицкий.

После взрывов школы Львова переводят на дистанционное обучение, в городе перебои также с мобильной связью. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

"Обучение в школах Львова сегодня дистанционное", - сообщил Садовый.

По его словам, онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.

Также Садовый сообщил, что "перебои с мобильной связью в городе - временные".

"Оператор говорит, что сейчас восстановит", – указал он.