ВОЙНА В Украине Мэр Львова призвал всех горожан запастись дровами и буржуйками

2022-08-19 21:36

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город уже запасается буржуйками и дровами на случай непредвиденных ситуаций. Таким образом местные власти готовят население к отопительному сезону в военное время.

«Вероятно, нас ждет непростая зима. Это логично – не может быть ничего просто в стране, воюющей за свою независимость. Но должны быть готовы ко всему. У нас есть план и часть этого плана закрыта и уже реализуется», – отметил Садовый.

Чиновник подчеркнул, что в этом году уже провели все соответствующие гидравлические испытания и все системы полностью готовы. Однако во Львове возможны разные аномальные ситуации.

Садовый добавил, что для «Львовводоканала» выстроили альтернативную систему подачи электроэнергии и все насосные станции работали в тот момент, когда оккупанты ударили по трем подстанциям на Львовщине.

Андрей Садовый также дал несколько советов жителям Львова и области. По его словам, сегодня Львов закупает «буржуйки», ведь это единственное, что может остаться, если все не работает.

«Что надо иметь? Еще никто дрова не отменял. Они всегда спасают в сложное время. То же уголь ... Мы должны быть готовы. Мы должны иметь запас всего, что нужно иметь в первую очередь», – добавляет городской голова.

Также жителям домов советуют закупить:

  • электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа,
  • светильник, работающий на батарейках,
  • сухой спирт, на котором можно подогревать пищу.

 

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