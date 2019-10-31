Украина В СНБО рассказали, какое оружие сегодня производится в Украине

2019-10-31 20:00 114

Украина самостоятельно выпускает бронетехнику, боеприпасы, ракетный комплексы и реактивные системы залпового огня, рассказал Кривонос.

На сегодняшний день Украина производит самостоятельно реактивную систему залпового огня Верба, а также противотанковые ракетные комплексы. Об этом в интервью Апострофу заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

По его словам, ПТРК производятся не только для нужд Украины, но и продаются за границу.

"Главное - не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники… Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать намного лучше, чем сейчас", - считает Кривонос.

Он добавил, что в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна госпрограмма по каждому направлению вооружения.

"Если каждый производитель будет знать, что по той или иной номенклатуре у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - подытожил замсекретаря СНБО.

Ранее Кривонос объяснили, какое оружие нужно Украине в условиях войны на Донбассе.