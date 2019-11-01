Политика Вопросы к Кабмину Гончарука и ремонт дорог - план работы Рады на сегодня

2019-11-01 09:40 123

Начнется сегодняшний день в парламенте Час вопросов к правительству - докладывать и отвечать на вопросы будет министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Нардепы намерены запланировать на 4 декабря проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Также намерены принять решение о заслушивании отчета председателя Антимонопольного комитета.

В плане работы несколько законопроектов в первом чтении - о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, а также об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей.

Несколько проектов намерены включить в повестку дня для принятия решения.

Во втором чтении рассмотрят законопроект о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, насчет деятельности Государственной пограничной службы Украины и относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

В повестке дня несколько переходных законопроектов, а также проекты изменений в УПК и четыре варианта изменений к закону о рынке электроэнергии.