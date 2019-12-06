Политика План работы Рады: вопросы Милованову и легализация преступных доходов

2019-12-06 09:40 117

Сегодня парламент заслушает министра экономического развития Тимофея Милованова, а также рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. 

В Раде состоится Час вопросов к правительству, на вопросы депутатов будет отвечать министр экономразвития Тимофей Милованов. Затем нардепы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о разделении политических должностей и государственной службы.

Для включения в повестку дня и принятия решения предназначен проект изменений в госбюджет на текущий год относительно строительства детской спецбольницы "Охматдет".

Депутаты смогут упростить процедуру отчетности для финопераций и увеличить порог до 400 тыс. гривен, приняв законопроект, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений.

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроекта, который уточняет порядок рыночного надзора.

Кроме того, намерены изменить состав ВСК по расследованию деятельности трех каналов, в том числе "112 Украина".

Нардепы планируют разрешить бездомным регистрироваться по месту получения соцуслуг, а внутренним переселенцам - оформлять паспорта по фактическому месту проживания.

В повестке дня еще несколько вопросов в первом чтении, в частности относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации студенческого спорта, а также по предотвращению неблагоприятному влиянию загрязнения воздушной среды на здоровье населения.

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