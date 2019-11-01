Мир Макрон сделал резвое заявление о миграции и подпольных украинских сетях

2019-11-01 12:15 147

Лидер Франции в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, упомянув при этом "подпольные украинские сети".

"Я отдаю предпочтение людям, которые прибывают из Гвинеи или Кот-д’Ивуар легально, …чем подпольным болгарским или украинским сетям", – заявил Эмманюэль Макрон.

Заявление президента раскритиковали, указав, что таким образом он "подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году".

В правительстве выступили на защиту Эмманюэля Макрона и отметили, что президенту важно обращаться к "всем французам через все средства информации".

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