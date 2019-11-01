Украина Завершен первый этап разведения сил на Донбассе - началось разминирование

2019-11-01 14:47 96

Вооруженные силы Украины завершили процесс разведения войск в Золотом Луганской области. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун.

"Сегодня завершился первый этап зеркального розведенння сил и средств, который продолжался трое суток. Теперь начался этап поиска минно-взрывных угроз и уничтожения, демонтаж инженерных сооружений: блиндаж и блокпостов", - сообщил Штупун.

По его словам, первый этап разведения длился три дня и завершился сегодня около 12:00.

"Второй этап предусматривающий демонтаж сооружений, уничтожение минно-взрывных угроз продолжается с 4-го дня. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней. На 30-ый день ОБСЕ начинает верификации. Официальное заявление о завершении может делать ОБСЕ", - добавил он.

 

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