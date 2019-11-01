Украина Без трудовых книжек с 2020 года: как украинцы будут оформляться на работу

2019-11-02 11:00 231

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что анонсированные им ранее законопроект и постановление об отмене обязательных трудовых книжек уже подготовлены в правительстве, и неделю назад «запущены в работу».

Такую информацию он озвучил в интервью ЭП.

«Я познакомился с председателем Пенсионного фонда, он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система. Я говорю: «А почему мы тогда трудовые книжки до сих пор не отменили?». «Как-то никогда не было политической воли». Я говорю: «Так давайте сделаем». Он говорит: «Давайте», — рассказал министр.

После этого Дубилет позвонил министру социальной политики Юлии Соколовской с тем же предложением и также получил согласие.

Затем он убедил в необходимости начинания и главу Минэкономики Тимофея Милованова.

После этого был собран чат, коллеги написали законопроект и постановление, которые были запущены в работу.

«Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать», — рассказал Дубилет об идее отмены обязательных трудовых книжек.

На вопрос, что будет после отмены трудовых книжек (на примере «Украинской правды»), Дубилет заявил следующее.

«Вы приходите на работу в „Украинскую правду“, а „Украинская правда“ не требует у вас трудовую книжку. Паспорт и ИНН просит. Ей не нужно хранить бумажную копию, ставить какие-то штампики… Вы все равно сможете попросить „Украинскую правду“: „Поставьте мне в трудовой книжке штамп, мне так спокойнее“. Но „Украинская правда“ не будет обязана хранить эти документы. Она не будет обязана требовать их», —пояснил министр.

Напомним, что ранее Дмитрий Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в привычном виде и другие изменения в кадровом документообороте.