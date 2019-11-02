Украина Доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной на выходных

2019-11-02 13:30 174

Курс валют в Украине на субботу, 2 ноября 2019 года: доллар и евро рухнули, гривна окрепла

Национальный банк Украины установил такой курс доллара в стране на сегодня:

100 долларов США — 2473,8144 грн;

100 евро — 2755,5819 грн;

10 рублей — 3,8634 грн.

Доллар и евро продолжает падать. Так, американская валюта подешевела на 8 копеек, а европейская на 13 копеек. Российский рубль остался на месте.

Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 1 ноября, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2481,9089 грн;

100 евро — 2768,3212 грн;

10 рублей — 3,8917 грн.

Вчера, 1 ноября, торги на межбанке закрылись:

с долларом на уровне 24.83/24.87 грн,

евро – 27.72/27.76 грн,

российский рубль – 0.3905/0.3913 грн.

В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, пятницу, составил 24,60 грн в покупке и до 24,87 грн в продаже.