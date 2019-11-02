Доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной на выходных

Курс валют в Украине на субботу, 2 ноября 2019 года: доллар и евро рухнули, гривна окрепла
Национальный банк Украины установил такой курс доллара в стране на сегодня:
100 долларов США — 2473,8144 грн;
100 евро — 2755,5819 грн;
10 рублей — 3,8634 грн.
Доллар и евро продолжает падать. Так, американская валюта подешевела на 8 копеек, а европейская на 13 копеек. Российский рубль остался на месте.
Напомним, что в предыдущий банковский день пятницу, 1 ноября, в Украине действовал следующий курс валют:
100 долларов США — 2481,9089 грн;
100 евро — 2768,3212 грн;
10 рублей — 3,8917 грн.
Вчера, 1 ноября, торги на межбанке закрылись:
с долларом на уровне 24.83/24.87 грн,
евро – 27.72/27.76 грн,
российский рубль – 0.3905/0.3913 грн.
В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, пятницу, составил 24,60 грн в покупке и до 24,87 грн в продаже.