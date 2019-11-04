Украина В Нацбанке рассказали причину колебания курса гривны

2019-11-04 21:00 261

Колебания курса гривны в октябре обусловлен ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту, говорится в обзоре на сайте НБУ.

В октябре курс гривны незначительно скорректировался, но остается выше показателя начала года, отмечается в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливался определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в документе.

Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов. Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на 200 миллионов долларов больше, чем продал, а с начала года – на 4,1 миллиарда долларов.

Как сообщалось, в октябре гривна подешевела на 2,6% относительно доллара - до 24,82 гривни/доллар.

Ранее НБУ отменил ограничения на покупку валюты и банковских металлов физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривен в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Решение вступит в силу с 5 ноября.