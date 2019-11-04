Украина «Слуги народа» предлагают отменить наказание за изготовление самогона

2019-11-04 19:30 378

 

Нардепы от партии «Слуга народа» предложили отменить наказание за самогоноварение.

Соответствующий законопроект под номером №2371 зарегистрировали в парламенте, сообщает UBR.

Текст нового законопроекта на сайте парламента отсутствует, но известно, что депутаты пытаются отменить действующие нормы и внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Сейчас законодательство предусматривает административную ответственность за самогоноварение. Украинцы за изготовление самогона без цели сбыта могут получить штраф от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, который отменит в Украине монополию спирта. Если документ поддержит Верховная Рада, с 1 января 2020 года субъектам хозяйствования любой формы собственности смогут производить пищевой спирт после получения лицензии.

Новый законопроект должен способствовать детенизации производства и оборота ликеро-водочной продукции. За последние 10 лет производство легального продукта сократилось в четыре раза, а вследствие этого госбюджет недополучает около 8 млрд. грн ежегодно.

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