Спорт Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

2019-11-06 15:45 138

Бывший игрок донецкого Шахтера, а сейчас защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

«Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики? Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо», – написал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий дебютировал в сборной Украины 10 октября 2009 года в матче с Англией (1:0). Всего провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста в составе национальной команды. 

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в «Зенит» в январе 2019-го Ракицкий ни разу не был вызван в сборную.

 

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Спорт"

Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

2019-11-06 15:45 138

Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"

2019-11-05 16:30 366

фото Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины

2019-11-04 22:00 726

Элина Свитолина упорно переиграла опытную соперницу Симону Халеп

2019-10-30 15:13 1239
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины 2019-11-06 15:45 138
Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари" 2019-11-05 16:30 366
фото Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины 2019-11-04 22:00 726
Элина Свитолина упорно переиграла опытную соперницу Симону Халеп 2019-10-30 15:13 1239

Лента

17:00 В Украину не пустили известную российскую актрису
16:30 Бюджет-2019 получил рекордное количество налогов
16:15 Кудрявцев продовжує контролювати ДАБІ: посадив свою людину в крісло голови херсонського управління, – ЗМІ
15:47 Политический финал Левочкиных: США сжимает тиски вокруг украинских партнеров Пола Манафорта
15:45 Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
фото + видео 15:14 Полиция закрыла сеть борделей, замаскированных под стриптиз-клубы
14:46 Глава ЕС Туск не станет баллотироваться в президенты из-за багажа трудных решений
14:13 В Японии попробовали установить 4-дневную рабочую неделю - результат удивил
КАРТА 13:45 Обострение в ООС: сепаратисты более получаса обстреливали поселок на Донбассе
13:12 Особый департамент СБУ пытается вычислить Джокера, который узнает у депутатов правду