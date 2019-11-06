Спорт Ждал весь год, надоело - Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

2019-11-06 15:45 138

Бывший игрок донецкого Шахтера, а сейчас защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

«Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики? Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо», – написал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий дебютировал в сборной Украины 10 октября 2009 года в матче с Англией (1:0). Всего провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста в составе национальной команды.

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в «Зенит» в январе 2019-го Ракицкий ни разу не был вызван в сборную.