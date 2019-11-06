Украина Бюджет-2019 получил рекордное количество налогов

2019-11-06 16:30 111

 

За десять месяцев в общий фонд бюджета-2019 поступило почти 490 миллиардов гривен налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В частности, индикатив января-октября по налогу на прибыль выполнен на 106,3%. За этот период уплачено налога на прибыль в размере 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления по НДС с произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн или "плюс" 23,7 млрд грн до января-октября прошлого года (+13,6%).

Также выросли поступления по основным налогам и сборам в местные бюджеты. В целом местные бюджеты за январь-октябрь получили 216,7 млрд грн, тогда как годом ранее 181,2 млрд грн.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год.

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