Украина В Кабмине спрогнозировали курс доллара через год

2019-11-06 17:30 240

 

К концу следующего года гривна девальвирует до 27,5 за доллар. А среднегодовой курс ожидается на уровне 27 гривен за доллар.

Госбюджет на 2020 год расчитан с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона бюджета-2020.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США", - говорится в документе.

Согласно расчетам, прогнозный объем госдолга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

"Учитывая структуру государственных заимствований в 2019 году и прогнозных заимствований в 2020 году, на конец 2020 года доля внутреннего долга составит 44,2% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 55,8%", - говорится в документе.

Отметим, накануне во время презентации проекта госбюджета-2020 министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин прогнозирует средний курс гривны к доллару в 2020 году на уровне 27 грн/доллар.

При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

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