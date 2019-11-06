Украина В Украине хотят заставить пенсионеров изучать новые компьютерные технологии

2019-11-06 18:00 303

 

Во время обсуждения бюджета на 2020 год, вчера 5 ноября, выяснилось, что на реализацию программы «Украина в смартфоне» не выделено ни копейки.

Все же, несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение министру социальной политики разработать мобильное приложение для назначения пенсий гражданам и получения различных справок.

Об этом сообщило издание «Гордон.юа».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения. Причем сделать это нужно без денег и до конца текущего года.

Президент дал ряд поручений министрам

Также президент Зеленский поручил министру Соколовской облегчить жизнь украинцам, выходящим на пенсию. По мнению президента, люди не должны собирать документы, а потом идти на прием к чиновникам в Пенсионный фонд.

Все это должны чиновники сделать сами, а человек к ним обращаться не должен.

Кроме того, Зеленский вчера дал еще поручения Минздраву, Минобороне и Минэкономики.

Первое министерство должно усовершенствовать работу системы экстренной медицины. Второе упомянутое министерство обязано до декабря создать военную полицию. А Минэкономики президент приказал подготовиться к внедрению рынка земли и передать на приватизацию Фонду госимущества Украины более 500 госпредприятий.

Все это тоже нужно министрам исполнить до конца 2019 года. Крайним сроком исполнения своих поручений Зеленский назвал 31 декабря текущего года. Успеют ли? Или сроки придется все же корректировать?

И еще одно обстоятельство. Для того, чтобы получать пенсии и другие социальные услуги в смартфоне, пенсионерам необходимы, во-первых, сами гаджеты, а, во-вторых, интернет. И вот с этим как раз в Украине проблемы.

Ранее писалось, в Украине появится военная полиция: Зеленский уже отдал приказ.

Также сообщалось о том, что Андрей Пальчевский заявил о начале "соревнования": кто быстрее опустит рейтинг Зеленского

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