Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".
"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сообщил "Українським новинам" источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус. Поэтому дело по ст. 125 ("Легкие телесные повреждения") Уголовного кодекса не открывалось. Полиция не уточнила, по какой статье начато расследование.
В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.
Напомним, 6 ноября лидер украинских радикалов устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией".