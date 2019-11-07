Украина фото Полиция без заявления открыла уголовное дело по факту драки Ляшко и Геруса

2019-11-07 14:12 162

Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сообщил "Українським новинам" источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус. Поэтому дело по ст. 125 ("Легкие телесные повреждения") Уголовного кодекса не открывалось. Полиция не уточнила, по какой статье начато расследование.

В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

Напомним, 6 ноября лидер украинских радикалов устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией".