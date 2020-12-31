Глава КСУ Тупицкий вышел на работу невзирая на указ Зеленского - президенту пригрозили уголовным делом

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий вышел на работу, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отстранении его от должности сроком на два месяца.
Об этом заявили в КСУ, судья Тупицкий был на работе, передают "Украинские новости".
Но в Суде не ответили на вопрос о том, проводил ли Александр Тупицкий какие-то заседания или совещания.
Следует отметить, что Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности председателя суда. В своем заявлении представители КСУ назвали указ "никчемным", ведь, по их мнению, Зеленский вышел за пределы своих президентских полномочий.
"С конституционно-правовой точки зрения Указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 является юридически никчемным и не может подлежать исполнению, поскольку он выдан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.
В КСУ заявили, что своим указом Зеленский вмешивается в деятельность председателя суда и препятствует выполнению им служебных обязанностей. В своем заявлении представители суда добавили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Они убеждены, что Тупицкий должен продолжить исполнять свои обязанности председателя КСУ, а Зеленский - отменить изданный указ.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
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