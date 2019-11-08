Мир В Facebook снова произошла утечка личных данных пользователей

2019-11-08 14:15 84

Facebook угодил в новый скандал, связанный с утечкой личных данных пользователей.

Как сообщил глава сотрудничества с платформой Facebook Константинос Папамилтиадис, около сотни разработчиков приложений для Facebook смогли получить доступ к данным пользователей. Причиной стало то, что новые правила о данных пользователей еще не полностью реализованы и разработчики смогли обойти запрет на их сохранение.

Отмечается, что за последние два месяца 11 разработчиков получили доступ к данным пользователей.

В Facebook не рассказали, какие именно приложения собирали данные, но уточнили, что они предназначались для управления социальными сетями и потоковым видео.

Напомним, ранее Facebook запустила программу защиты от вмешательства в выборы в США. Программа призвана защитить от хакерских атак учетные записи кандидатов, их сотрудников и других лиц.