Спорт Гранды Италии борются за контракт с 38-летним Златаном Ибрагимовичем

2019-11-08 17:28 144

Великий шведский футболист Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Милане". 

"Златан – интересный персонаж. С ним не соскучишься, он увлекает. Нам нужны такие наводящие шорох парни, каким в свое время был Бекхэм. Златану 38, он переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира. За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не дает скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от "Гэлакси". Я наслаждался моментами с участием Златана, особенно когда в беседе со мной он говорил о себе в третьем лице", –  сообщил ESPN глава МЛС Дон Гарбер.

Контракт легендарному Златану также предлагает "Болонья". Помимо Италии у Ибрагимовича есть вариант продолжить карьеру в Бразилии, где в услугах форварда заинтересован "Фламенгу".

Напомним, в 2010-2012 годах Ибрагимович уже играл за "Милан", с которым он стал чемпионом Италии. За всю свою карьеру Златан сыграл в девяти клубах - "Мальме", "Аяксе", "Ювентусе", "Интере" "Барселоне" ,"Милане", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "ЛА Гэлакси".

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Спорт

Гранды Италии борются за контракт с 38-летним Златаном Ибрагимовичем 2019-11-08 17:28 144
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