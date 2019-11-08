Украина В Киеве должникам за коммуналку могут запретить выезжать из страны

2019-11-09 09:00 105

В Киевской городской государственной администрации заявили, что в случае систематической неуплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги суд может арестовать имущество должника и запретить выезд из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы систематически информируем потребителя о наличии долга - присылаем сообщения, звоним. Ведь из-за соседа-должника страдает весь дом, который не подключают к услуге. Мы пытаемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уже дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", - заявил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина.

Он отметил, что приблизительно 5% потребителей систематически не оплачивают счета за жилкомуслуги. Чиновник подчеркнул, что по решению суда должник должен оплатить судебные издержки в размере 1,9 тыс. грн. Кроме того, помимо основного долга начисляется 3% годовых за каждую услугу, а также потери от инфляции.

Долг будет взыскиваться в принудительном порядке путем списания средств со счетов потребителя.

"В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований, взыскание неотлагательно обращается на имущество при условии превышения суммы долга 83,46 тыс. грн", - добавил Щербина.