Украина Украина отводит силы и технику в районе Богдановки и Петровского

2019-11-11 08:11 174

Как сообщает штаб Операции Объединенных Сил, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

В течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.