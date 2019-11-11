Украина Украина отводит силы и технику в районе Богдановки и Петровского

2019-11-11 08:11 174

Как сообщает штаб Операции Объединенных Сил, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

В течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Штаб ООС: боевики сорвали разведения сил в районе Петровского

2019-11-09 10:00 912

Сегодня начинается разведение сил на участке Богдановка-Петровское

2019-11-08 11:43 501

КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые

2019-11-08 10:13 525

Район разведения сил патрулируют усиленные наряды полиции и Нацгвардии

2019-11-04 14:45 624

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня в Киеве ограничили движение на Северном мосту в сторону Троещины

2019-11-11 10:41 39

Украина отводит силы и технику в районе Богдановки и Петровского

2019-11-11 08:11 174

Аномальные +20, но с дождями: уточненный прогноз по Украине от синоптики

2019-11-10 14:30 984

Декабрьская прибавка к пенсии: доначисления получат не все, подробности

2019-11-09 15:00 2445
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня в Киеве ограничили движение на Северном мосту в сторону Троещины 2019-11-11 10:41 39
Украина отводит силы и технику в районе Богдановки и Петровского 2019-11-11 08:11 174
Аномальные +20, но с дождями: уточненный прогноз по Украине от синоптики 2019-11-10 14:30 984
Декабрьская прибавка к пенсии: доначисления получат не все, подробности 2019-11-09 15:00 2445

Лента

10:41 Сегодня в Киеве ограничили движение на Северном мосту в сторону Троещины
10:13 Задержанный по запросу РФ в Польше ветеран АТО Мазур заявил, что в Чечне не воевал
09:40 Мексика предложила убежище подавшему в отставку президенту Боливии
09:12 Премьер Польши жестко ответил президенту Франции Макрону
08:39 У Зеленского готовят закон, который позволит увольнять депутатов мажоритарщиков
08:11 Украина отводит силы и технику в районе Богдановки и Петровского
15:00 Усик может потерять право на бой с победителем пары Руис - Джошуа
14:30 Аномальные +20, но с дождями: уточненный прогноз по Украине от синоптики
14:00 Зеленский требует от правительства создать закон про регулирование деятельности СМИ
13:30 Аваков о задержании Мазура: РФ использовала Интерпол для преследования