Украина Погиб первый военный с начала обострения в ООС

2022-02-19 10:30

Военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Сегодня уже зафиксировано 19 обстрелов.

На Донбассе в результате обстрелов сепаратистов в субботу, 19 февраля, погиб военный, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Всего по состоянию на 9:00 зафиксировано 19 обстрелов, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"Наемники продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - отмечают в штабе ООС.

Уточняется, что такими действиями враг пытается заставить ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить военных в обстрелах мирных жителей.

"Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – подытожили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты совершили 66 обстрелов.