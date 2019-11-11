Мир Мексика предложила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

2019-11-11 09:40 120

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности его страны предоставить политическое убежище президенту Боливии Эво Моралесу, который подал в отставку.

"Мы признаем ответственное отношение президента Боливии Эво Моралеса, который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию", - написал президент Мексики Лопес Обрадор в Twitter.

Мексика была в числе первых стран, которые поздравили Моралеса с победой в президентских выборах, несмотря на то, что результаты подсчета голосов вызвали сомнения у боливийской оппозиции и широкой общественности.

Напомним, 11 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку из-за спора с оппозицией о результатах выборов, которые прошли в октябре.

Ранее в воскресенье Моралес заявил, что назначит новые выборы после того, как Организация американских государств выявит серьезные нарушения при последнем голосовании и порекомендует новое голосование.

25 октября стало известно, что по результатам обработки 100% протоколов, Эво Моралес набрал 47,07 % голосов избирателей, а его главный соперник Карлос Меса — 36,51%. Согласно боливийскому законодательству, этого было достаточно, чтобы признать победу Моралеса уже в первом туре.

Оппозиция потребовала пересчитать голоса и призвала своих сторонников к уличным протестам. Демонстрации начали перерастать в беспорядки, в связи с чем 23 октября Моралес ввел в стране режим чрезвычайного положения, обвинив оппозицию в попытке госпереворота.