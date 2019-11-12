Украина фото Водитель пытался вывезли на оккупированный Донбасс крупную сумму валюты

2019-11-12 14:46 99

Пограничники задержали в Донецкой области мужчину, который намеревался вывезти на неподконтрольную территорию более 160 тысяч долларов. Об этом  сообщила пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, на КПВВ Новотроицкое прибыл гражданин Украины за рулем Mercedes. За пересечение КПВВ без осмотра автомобиля, он предложил пограничнику из состава досмотровой группы взятку в размере 1000 долларов. Тот ответил отказом.

Обзорная группа в составе пограничников и представителей ГФС обнаружила в конструктивных особенностях автомобиля деньги в сумме 160 270 долларов. О данном факте сообщено сотрудникам Нацполиции. Направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного преступления по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ст.369 УК Украины).

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Украина

фото Водитель пытался вывезли на оккупированный Донбасс крупную сумму валюты 2019-11-12 14:46 99
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