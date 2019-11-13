Мир В Facebook и Instagram снова произошел крупный сбой

2019-11-13 15:46 114

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сайтов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На сбои в Facebook чаще других жалуются пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании.

Так, 73% из них отмечают неполадки в работе новостной ленты, еще 14% − полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

С неполадками в Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. Большая часть из них испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% жалуются на неполадки в работе сайта.

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