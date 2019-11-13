Украина Арестовали еще одного ТОП-менеджера рухнувшего VAB Банка - залог 15 млн

2019-11-13 13:12 213

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу VAB Банка в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, в качестве альтернативы предусмотрено внесение залога в размере 15 миллионов гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 миллиарда гривен в октябре 2014 года. Помимо них о подозрении было сообщено еще пяти лицам.

Напомним, в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита Нацбанк признал VAB банк неплатежеспособным, а в марте 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

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