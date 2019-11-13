Мир Lufthansa пошла на уступки своим сотрудникам - 48-часовой страйк завершен

2019-11-13 14:13 180

НКрупная немецкая авиакомпания Lufthansa сумела урегулировать конфликт с профсоюзом бортпроводников UFO по хорошему. Профсоюз возвращается за стол переговоров и отказывается от дальнейших забастовок.

Завтра состоится совместная пресс-конференция, на которой будут обнародованы детали соглашения.

Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тысяч пассажиров. Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания. 6 ноября Lufthansa пыталась через суд добиться запрета забастовки персонала, но потерпела поражение. Суды по трудовым спорам в двух инстанциях признали стачку законной, отклонив иск авиакомпании. В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение.

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