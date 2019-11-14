Мир Впервые за 70 лет в парламенте ФРГ депутата уволили за ксенофобию

2019-11-14 13:43 171

В парламенте ФРГ депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бранднер, который возглавлял комитет по правовым вопросам, был отправлен в отставку из-за ксенофобских высказываний. Это произошло впервые за 70-летюю историю Бундестага, сообщает Deutsche welle.

"Смещение Бранднера является четким сигналом против травли и ненависти и в поддержку свободного и открытого общества. Бранднер маргинализировал и поносил людей, а также подпитывал вражду среди немцев. Это было неприемлемо для нас", - заявил представитель консервативной фракции ХДС/ХСС в комитете Ян-Марко Лучак.

За увольнение Бранднера проголосовали все члены комитета, кроме его однопартийцев из "АДГ".

Сам политик и руководство "Альтернативы для Германии" отрицательно восприняли отстранение от должности главы комитета, назвав это "провалом парламентаризма и демократии в Германии".

53-летний Бранднер вызвал возмущение своими комментариями по поводу октябрьского нападения правого экстремиста в Галле, в результате которого погибли два человека.