Украина фото + видео Саперы МЧС начали разминировать сектор разведения сил в Богдановке и Петровском

2019-11-14 14:42 138

Сегодня в зоне разведения сил в Богдановке и Петровском началось разминирование территорий.

Как сообщает пресс-служба ГосЧс, пиротехники уже нашли и обезвредили 6 взрывоопасных устройств.

"От Главного управления привлекалось 4 пиротехнические расчеты (20 человек личного состава и 8 единиц техники)", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области началось 9 ноября в 12:00. Вооруженные силы Украины и представители боевиков "ДНР" запустили сигнальные ракеты, что означает начало разведения сил и средств.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - № 1 в районе поселка Станица Луганская и № 2 в районе города Золотое Луганской области.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта на Донбассе.