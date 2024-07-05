ВОЙНА В Украине Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море

2024-07-05 21:36

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море для повышения безопасности судоходства, в том числе экспорта зерна из Украины, пишет Bloomberg.

Сообщается, что это первая инициированная Стамбулом крупная совместная акция черноморских стран, направленная на обезвреживание дрейфующих мин в Черном море.

Отмечается, что война поставила под опасность безопасное прохождение грузов. И хотя в прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут после нарушения россией соглашения о безопасном коридоре, этот путь остается рискованным из-за значительной минной угрозы.

В частности, в прошлом году российская ракета вблизи порта в Одессе попала в коммерческое судно, в результате чего погиб один из членов экипажа, а еще некоторые получили ранения. Кроме того, судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., было также повреждено взрывом при выходе из украинского порта.

В марте этого года Украина заявила о возвращении экспорта из ее черноморских портов в довоенные объемы, но порты вокруг Одессы все же терпят удары со стороны рашистов.

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