ВОЙНА В Украине 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины уже очищены от мин

2024-07-01 08:26

Первоначально площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами деоккупированных территорий в Украине оценивали в 174 тысячи квадратных километров, из них 14 тысяч квадратных километров - это водные акватории.

Уже 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признаны не содержащими доказательств наличия загрязнения взрывоопасными предметами, это более 17% от предварительной оценки загрязнения. Об этом заявил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля, пишет пресс-служба МОУ.

"Благодаря нашей совместной работе площадь загрязненных территорий уже уменьшилась на 30 тысяч квадратных километров. Это значит, что на этих территориях не были обнаружены или были обезврежены обнаруженные взрывоопасные предметы", - сказал он.

По его словам, наиболее загрязненными остаются Херсонская, Харьковская и Николаевская области, где суммарно произошло более 50% всех инцидентов со взрывоопасными предметами среди гражданского населения.

 

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